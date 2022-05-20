Брюссель, , 12:38 — REGNUM Бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен заявила, что не поддерживает решение Уимблдона отстранить российских и белорусских игроков. Об этом 20 мая сообщил журналист Ив Симон в Twitter.

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«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», — сказала Энен.

Ранее сообщалось, что глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что будет рекомендовать лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения российских и белорусских игроков.

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