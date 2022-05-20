Вашингтон, 20 мая, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело новые санкции, касающиеся ливанского движения «Хезболла». Об этом 20 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Sdusyria.org Хезболла

По данным журналистов, под санкции попал ливанский бизнесмен Ахмед Джалал Рида Абдалла — финансовый посредник «Хезболлы» и его бизнес. Согласно заявлению министерства финансов США, Абдлалла, пятеро его контрагентов и восемь компаний в Ливане и Ираке были включены в список Управления по контролю за иностранными активами.

Отмечается, что Абдалла является официальным лицом группы «Хизбалла» и активным членом ее глобальной финансовой сети. Бизнесмен десятилетиями поддерживал «Хезбаллу», ведя коммерческую деятельность в нескольких странах и переводя деньги на счета организации.