Лондон, 20 мая 2022, 12:51 — REGNUM Имена ряда российских предпринимателей опустились в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании из-за введённых против них санкций. Позиции потеряли Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, сообщает 20 мая газета The Sunday Times.

Роман Абрамович
Роман Абрамович
Marina Lystseva

Издание опубликовало ежегодный рейтинг, включающий британских поданных и резидентов, а также тех, кто проживает в королевстве или ведёт связанный с Британией бизнес.

Так, Усманов с шестой строки за год переместился на 11-ю, так как его состояние уменьшилось до 10 млрд фунтов ($12,5 млрд). Потери составили 3,4 млрд фунтов ($4,25 млрд по курсу на текущий момент).

Сразу на 20 позиций в списке опустился Абрамович, теперь его место — 28-е. Состояние бизнесмена составляет 6 млрд фунтов ($7,5 млрд) против 12,1 млрд фунтов в 2021 году.

Михаил Фридман опустился с 11-й строки на 19-ю, его состояние теперь оценивается в 8,2 млрд фунтов ($10,25 млрд). Девять позиций в рейтинге потеряли бывший член совета директоров Альфа-банка Герман Хан и его супруга Анжелика (29-е место; 5,8 млрд фунтов или $7,25 млрд).

Бывший акционер Альфа-банка Алексей Кузьмичев потерял 11 позиций (45-е место; 4,15 млрд фунтов или $5,1 млрд). Владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор, напротив, поднялся в рейтинге на 28 строчек (20-е место; 4,5 млрд фунтов или $5,6 млрд).

Все эти бизнесмены включены в Британии в чёрный список, их активы в стране заморожены.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца февраля Великобритания включила в санкционные списки более 1600 российских политиков, бизнесменов, госслужащих, журналистов и предприятий.

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