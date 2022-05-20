Лондон, , 12:51 — REGNUM Имена ряда российских предпринимателей опустились в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании из-за введённых против них санкций. Позиции потеряли Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, сообщает 20 мая газета The Sunday Times.

Роман Абрамович Marina Lystseva

Издание опубликовало ежегодный рейтинг, включающий британских поданных и резидентов, а также тех, кто проживает в королевстве или ведёт связанный с Британией бизнес.

Так, Усманов с шестой строки за год переместился на 11-ю, так как его состояние уменьшилось до 10 млрд фунтов ($12,5 млрд). Потери составили 3,4 млрд фунтов ($4,25 млрд по курсу на текущий момент).

Сразу на 20 позиций в списке опустился Абрамович, теперь его место — 28-е. Состояние бизнесмена составляет 6 млрд фунтов ($7,5 млрд) против 12,1 млрд фунтов в 2021 году.

Михаил Фридман опустился с 11-й строки на 19-ю, его состояние теперь оценивается в 8,2 млрд фунтов ($10,25 млрд). Девять позиций в рейтинге потеряли бывший член совета директоров Альфа-банка Герман Хан и его супруга Анжелика (29-е место; 5,8 млрд фунтов или $7,25 млрд).

Бывший акционер Альфа-банка Алексей Кузьмичев потерял 11 позиций (45-е место; 4,15 млрд фунтов или $5,1 млрд). Владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор, напротив, поднялся в рейтинге на 28 строчек (20-е место; 4,5 млрд фунтов или $5,6 млрд).

Все эти бизнесмены включены в Британии в чёрный список, их активы в стране заморожены.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца февраля Великобритания включила в санкционные списки более 1600 российских политиков, бизнесменов, госслужащих, журналистов и предприятий.

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