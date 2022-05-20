Тирасполь, 20 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за 30 лет доказали, что их не сломить ни войной, ни блокадой. Об этом говорится в обращении президента ПМР Вадима Красносельского, обнародованного 20 мая пресс-службой главы государства.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

Он почтил память жертв молдавской агрессии по случаю годовщины вооружённого конфликта, вспыхнувшего в регионе в 1992 году. Тогда националисты из соседней республики попытались захватить Дубосары, чтобы потом взять под контроль всё Приднестровье.

«Сегодня мы видим картину, когда военные преступники-националисты награждаются орденами, их чествуют как героев-освободителей», — отметил Красносельский.

Президент подчеркнул, что Приднестровье является мирным государством, но в случае агрессии жители будут защищать республику. Глава ПМР призвал не «экспериментировать» по этому поводу.

«Даже строить планы по вторжению в Приднестровье опасно», — заявил Красносельский.

Глава республики заявил, что урегулирование приднестровского конфликта возможно только в случае признания независимости приднестровского народа, а не автономии в составе Молдавии.

Стоит отметить, ранее президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что будет искать «мирные» способы интегрировать Приднестровье.