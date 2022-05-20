Москва, 20 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Вирус Эбола и оспы исследовались в биолабораториях США на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявила сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины Ирина Яровая («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Ирина Яровая

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«Кроме тех патогенов, которые имеют территориальную привязанность к Украине, на Украине исследовались вирусы и патогенны, эндемичность которых исторически далека от территории Украины, например, вирус Эбола и оспа. Для чего сегодня США исследовать эти патогенны вирусы на территории Украины?» — рассуждает Яровая.

На Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО, считает депутат Госдумы.

Она также обратила внимание на значительное увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности.