Забайкальский губернатор определился с министром спорта
Чита, 20 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 20 мая назначил Андрея Серёдкина министром физической культуры и спорта на срок своих полномочий. В распоряжении установлен испытательный срок — шесть месяцев, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам Андрея Серёдкина, работа ведомства под его руководством будет направлена на координацию усилий со спортивными федерациями, выстраивание структурированной и понятной плановой деятельности, наполнение ее яркими событиями.
«Обязательно мы должны заводить в край соревнования российского и международного уровня, чтобы многие из них стали визитной карточкой Забайкалья и давали новые импульсы в развитии спорта. Немаловажно — охватить занятиями средний возраст забайкальцев, вижу реализацию этой задачи через корпоративный спорт.
В районах края мы определим базовые для каждого района виды спорта — наиболее популярные в этих территориях, будем помогать их развитию. Особый акцент, думаю, сделать на молодежные виды спорта, которые сейчас в тренде. И, конечно же, необходимо реализовать планы по развитию спортивных объектов», — подчеркнул чиновник.
Из биографии известно, что Андрей Константинович Серёдкин родился 4 декабря 1986 года в посёлке Первомайский Шилкинского района.
Окончил в 2008 году государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Средне специальное училище олимпийского резерва» по специальности «Педагог по физической культуре». В 2012 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Менеджмент организации в сфере физической культуры и спорта».
С 2009 года работал в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края. С 2013 года занимал должность главного специалиста-эксперта отдела спортивных мероприятий и подготовки олимпийского резерва министерства физической культуры и спорта региона. В декабре 2015 года возглавил отдел спортивно-массовой и организационной работы. КМС по тяжелой атлетике. Женат, есть двое детей.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр спорта Забайкалья Виталий Ломаев покинул пост по собственной инициативе. Все это время Андрей Серёдкин исполнял его обязанности.
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