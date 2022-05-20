Чита, 20 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 20 мая назначил Андрея Серёдкина министром физической культуры и спорта на срок своих полномочий. В распоряжении установлен испытательный срок — шесть месяцев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья лександр Осипов назначил Андрея Серёдкина министром спорта

По словам Андрея Серёдкина, работа ведомства под его руководством будет направлена на координацию усилий со спортивными федерациями, выстраивание структурированной и понятной плановой деятельности, наполнение ее яркими событиями.

«Обязательно мы должны заводить в край соревнования российского и международного уровня, чтобы многие из них стали визитной карточкой Забайкалья и давали новые импульсы в развитии спорта. Немаловажно — охватить занятиями средний возраст забайкальцев, вижу реализацию этой задачи через корпоративный спорт.

В районах края мы определим базовые для каждого района виды спорта — наиболее популярные в этих территориях, будем помогать их развитию. Особый акцент, думаю, сделать на молодежные виды спорта, которые сейчас в тренде. И, конечно же, необходимо реализовать планы по развитию спортивных объектов», — подчеркнул чиновник.

Из биографии известно, что Андрей Константинович Серёдкин родился 4 декабря 1986 года в посёлке Первомайский Шилкинского района.

Окончил в 2008 году государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Средне специальное училище олимпийского резерва» по специальности «Педагог по физической культуре». В 2012 году окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Менеджмент организации в сфере физической культуры и спорта».

С 2009 года работал в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края. С 2013 года занимал должность главного специалиста-эксперта отдела спортивных мероприятий и подготовки олимпийского резерва министерства физической культуры и спорта региона. В декабре 2015 года возглавил отдел спортивно-массовой и организационной работы. КМС по тяжелой атлетике. Женат, есть двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр спорта Забайкалья Виталий Ломаев покинул пост по собственной инициативе. Все это время Андрей Серёдкин исполнял его обязанности.

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