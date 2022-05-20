Чебоксары, 20 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Чувашии продолжился рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом вторые сутки подряд нет летальных исходов от ковида. Соответствующие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 20 мая, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 79 505 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Очередной рост заболеваемости регистрируется четвёртые сутки подряд: 19 мая выявлен 61 носитель инфекции, 18 мая подтверждено 53 случая заражения, 17 и 16 мая — соответственно 49 и 42 случая инфицирования.

Количество выздоровевших достигло 73 702 человек, из них 19 мая выписаны 78 пациентов, а госпитализированы в ковидные стационары 37 больных. Доля выздоровевших в Чувашии в целом составляет 92,7%.

Новых жертв пандемии нет вторые сутки подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии от ковида скончались 4633 больных, уровень смертности составил 5,83%.