Пенза, 20 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За неделю в Пензенской области от клещей пострадали 143 человека, в том числе 52 ребенка в возрасте до 14 лет. С начала сезона по поводу присасывания клещей к медикам обратился 351 пострадавший, из них 119 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

По состоянию на 19 мая на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы 332 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 36 их них.

Обработки от клещей провели на территории 31 объекта (60,53 гектаров, или 41,59% от запланированного объема).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области до 27 мая работает горячая линия по вопросам профилактики клещевых инфекций.

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