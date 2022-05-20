Москва, 20 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Рубль резко ускорил подъем на торгах 20 мая, «отправив» доллар под отметку 60 руб. впервые за четыре года. Пара доллар/рубль продолжила обвал до 57 руб., откуда слегка отскочила, но все еще остается в глубоком внутридневном минусе, завершая снижением пятую неделю подряд. Об этом 20 мая сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, причиной столь агрессивного ускорения роста курса российской валюты кроется в повышении предложения инвалюты со стороны экспортеров, которые традиционно готовятся к пику налоговых выплат, который придется на следующую неделю. Базовая же поддержка для рубля по-прежнему исходит от валютных ограничений Центробанка в сочетании с резким сокращением объемов импорта из-за санкций и паузой в бюджетном правиле, отметил эксперт.

Переславский добавил, что рубль выглядел «перегретым» еще до тестирования долларом уровня 60 руб., а теперь и вовсе кричит о перекупленности. Пробой этой психологической отметки теоретически должен послужить сигналом к покупкам USD и, соответственно, развороту котировок. Однако сформировавшийся перекос в сторону предложения валюты продолжает играть на стороне «россиянина» даже в таких условиях, отметил он.

Впрочем, добавил эксперт, это не значит, что рубль будет и далее укрепляться, передвигая многолетние максимумы, и в среднесрочной перспективе следует ожидать отскока, в рамках которого главной первичной целью остается отметка 70 руб.