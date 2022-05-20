Омск, 20 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Омские врачи рассказали об удивительном случае в своей практике.

(сс) Homoatrox Скорая помощь

Как сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, после выходных по скорой поступила женщина. Из головы пациентки торчала рукоять ножа.

Омичка не смогла рассказать, как у неё в голове оказался нож. Она лишь вспомнила, что накануне что-то праздновала в компании друзей. Наутро она захотела причесаться и только тогда обнаружила нож в своей голове.

Как уточнили медики, от смерти женщину спасло чудо: «Нож пробил свод черепа и вошёл аккурат между долями мозга, в межполушарное пространство, ничего не повредив».

Омские медики просят население не злоупотреблять спиртными напитками.

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