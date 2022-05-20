Брянск, , 12:37 — REGNUM Изображение ставшей знаменитой в социальных сетях украинской бабушки с флагом СССР рисуют на улице Калинина в Брянске.

Краски Дарья Антонова © ИА REGNUM

Автором изображения стал художник, член Российского военно-исторического общества Виталий Короткий. По его словам, женщина на его картине является «символом патриотизма, воодушевившим как обычных граждан, так и военнослужащих в нашей армии». Рисунок открывает фестиваль стрит-арта, который стартует на следующей неделе при поддержке Правительства Брянской области, сообщает РИА «Стрела».

Как сообщало ИА REGNUM, баннер с изображением украинской бабушки ранее разместили на фасаде Брянского государственного инженерно-технологического университета

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