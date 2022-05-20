Брянск, 20 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Изображение ставшей знаменитой в социальных сетях украинской бабушки с флагом СССР рисуют на улице Калинина в Брянске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Краски

Автором изображения стал художник, член Российского военно-исторического общества Виталий Короткий. По его словам, женщина на его картине является «символом патриотизма, воодушевившим как обычных граждан, так и военнослужащих в нашей армии». Рисунок открывает фестиваль стрит-арта, который стартует на следующей неделе при поддержке Правительства Брянской области, сообщает РИА «Стрела».

Как сообщало ИА REGNUM, баннер с изображением украинской бабушки ранее разместили на фасаде Брянского государственного инженерно-технологического университета