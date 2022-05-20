Пермь, 20 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Пермском крае 10% населения является наименее обеспеченным. Об этом сообщает Пермьстат.

ИА REGNUM Деньги

Среднедушевой денежный доход жителей региона в 2021 году составил 32 745,5 рублей в месяц. От 10 тыс. до 14 тыс. рублей зарабатывали 10,5% пермяков, от 7 тыс. до 10 тыс. рублей — 5,9%, менее 7 тыс. рублей — 3,3%.

Среднедушевые доходы ниже границы бедности имели 326,1 тыс. человек (12,8% от общей численности населения). В 2020 году ниже прожиточного минимума зарабатывали 345,5 тыс. человек (13,3%).

По данным Пермьстата, на долю 10% наиболее обеспеченного населения в 2021 году приходилось 28,37% всего объема денежных доходов.