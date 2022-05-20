Багдад, , 12:36 — REGNUM Лагеря для сирийских беженцев, расположенные в восточных районах Ирака, разрушены из-за пыльной бури. Об этом 20 мая сообщает Shafaq.

Беженцы Mohammad.P.Mohammad

По данным журналистов, сильный ветер разрушил десятки палаток и временных строений. Тысячи человек страдают от удушья и обострения лёгочных заболеваний.

Администратор лагеря для беженцев «Безебиз» Худхаир Ахмед сообщил в интервью Shafaq, что медицинские работники не могу оказать помощь всем пострадавшим. По мнению администратора, правительство Ирака не оказывает пострадавшим достаточной помощи.

«Ситуация в лагерях ужасает. Те, кто живут в своих домах, задыхаются, а каково перемещенным лицам, живущим в ветхих палатках. В таких случаях ничего нельзя сделать. Что может сделать человек в бурю, живя в палатке? Ситуация требует вмешательства государства», — заявил Худхаир Ахмед.