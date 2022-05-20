Париж, 20 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Во Франции проходят обучение тысячи граждан Украины, сообщает Le Parisien.

Connie Ma Французские школьники

По данным министерства национального образования, молодежи и спорта, по состоянию на 19 мая во Франции в школах, колледжах и гимназиях с конца февраля обучаются 16 895 учеников, прибывших с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что «европейское политическое сообщество», предложенное им в начале мая, представляет собой «дополнение», а не «альтернативу» процессу вступления в ЕС.

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