Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2020, 21:24 — ИА Регнум. Исполнительный продюсер сериала про супергероев DC «Титаны» Грег Уокер рассказал о том, что фанаты могут ожидать от его продолжения. Об этом 13 сентября сообщил портал Comicbook.

Он сказал, что по сравнению с первыми двумя сезонами в третьем будет не так много тёмных моментов. Продюсер отметил, что в конечном итоге герои поймут, как нужно действовать в команде.

«Все заканчивается оптимистично», — сказал Уокер, добавив, что теперь у команды проекта есть такой персонаж, как Голубь (Минка Келли) и она укажет ей направление движения.

Первый эпизод «Титанов» вышел на потоковом сервисе DC Universe 12 октября 2018 года. Ожидается, что премьера третьего сезона состоится осенью 2020 года.