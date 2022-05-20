Москва, , 14:38 — REGNUM Российский актёр Фёдор Добронравов, известный по сериалу «Сваты», сыграет главную роль в «Ёлках-9». Об этом сообщает портал CT News 20 мая.

Фёдор Добронравов Ruskino.ru

Ожидается, что в предстоящей картине актёр заменит Ивана Урганта, которого ранее отстранили от участия в съёмках. Помимо Добронравова, в фильме также снимутся Евгений Кулик, Валерий Агалаков, Григорий Галкин, Елена Захарова и Ростислав Бершаэур.

Ранее Тимур Бекмамбетов покинул пост режиссёра «Ёлок-9». Новыми постановщиками картины стали Александра Лупашко и Сергей Наумов.

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