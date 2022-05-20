Кострома, , 12:49 — REGNUM В Костромском государственном музее-заповеднике 21 мая откроется выставка картин художников-наивистов 20 века. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Картина художника Григория Кусочкина «Манька с рынка

прилетела» Григорий Кусочкин

На ней будет представлено около 100 картин и 40 керамических экспонатов, посвящённых бытовым темам, провинции и её людям, сказкам, шуточным сюжетам. Авторы произведений — Григорий Кусочкин, Евгений Булавин, Леонид Туринцев, Владимир Слабков, Андрей Бубнихин.

«Идея выставки — познакомить с представителями творческого направления, которое зачастую остаётся в тени. Художники-наивисты не пишут по канонам — они намеренно уходят от академичности, обращаясь к народному творчеству или искусству разных стран», — рассказали в музее.

Экспозиция будет работать до 4 сентября 2022 года. Отметим, что в ночь с 21 на 22 мая в Костроме пройдёт акция «Ночь музеев». В ней примут участие более 30 учреждений культуры. Полная программа мероприятия уже опубликована на сайте департамента культуры региона.

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