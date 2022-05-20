Москва, 20 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Украинские военные пытаются задержать продвижение российских войск и используют население городов в качестве живого щита, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 20 мая на коллегии ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Вооружённые силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населённых пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российские войска в ходе специальной операции делают всё, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого открыты гуманитарные коридоры, позволившие эвакуировать из республик Донбасса и с украинской территории более 1 млн 377 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также заявил о скором освобождении территории Луганской Народной Республики.

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