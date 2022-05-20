* запрещённая в России организация

Тегеран, 20 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Абульфазл Зохреванд, бывший посол Ирана в Кабуле, заявил, что «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует в интересах пакистанской разведки, но традиционные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Кандагара стремятся к независимым отношениям с миром. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Он сделал это замечание в связи с тем, что «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступает посредником между Исламабадом и движением «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид подтвердил 19 мая, что переговоры между правительством Пакистана и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходят в Кабуле при посредничестве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также объявила, что группа ведёт переговоры с пакистанским правительством в Кабуле и продлила краткосрочное прекращение огня с пакистанским правительством до 30 мая 2022 года.

«На данный момент неизвестно, что выиграют пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от этих переговоров, и на какие уступки они пойдут, но проблема заключается в том, что Пакистан обеспокоен тем, что «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «закусит удила» и ситуация выйдет из-под контроля Исламабада», — заявил Абульфазл Зохреванд в интервью информационному агентству ILNA.

Он добавил, что не будет преувеличением сказать, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является для США рычагом давления на Афганистан и Пакистан, и что Соединённые Штаты не намерены искоренять эту тенденцию.

«Соединенные Штаты используют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своих интересах, чтобы направлять кризис в регионе», — сказал иранский дипломат.