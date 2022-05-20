Москва, 20 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Госдуме назвали циничным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если Украина прекратит воевать, то ее «больше не будет».

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация в действии: специальная военная операция России — трансляция»

«Весьма циничная попытка манипуляции общественным мнением, как на Украине, так и за ее пределами», — констатировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Для Вашингтона успех спецоперации России будет означать крах гегемонии коллективного Запада и его неоколониальной политики, а именно этого не могут допустить Соединённые Штаты, рассуждает парламентарий в телеграм-канале.

«Поэтому США кровно заинтересованы в продолжении «войны до последнего украинца». Цель — ослабление России, «уничтожение Украины» для них не более чем сопутствующий ущерб. Лицемерие снова в полный рост», — отметил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию с целью денацификации Украины.

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