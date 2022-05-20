Ярославль, , 12:48 — REGNUM Фракция КПРФ в Ярославской областной думе готовится внести проект закона о том, что сумма коммунальных платежей не может быть больше 10% дохода семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции Эльхан Мардалиев.

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. Если этот предел превышен, жители имеют право на субсидию.

Мардалиев полагает, что отдавать пятую часть доходов на квартплату для многих жителей очень тяжело.

«На сегодняшний день задолженность ярославцев по коммунальным платежам составила 5,8 млрд рублей. За 2021 год общая сумма долгов жителей Ярославской области увеличилась на 437,6 млн рублей. Для снижения уровня бедности в регионе требуются существенные меры по усилению адресной защиты социально незащищённых слоёв населения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае, если закон будет принят, потребуются дополнительные расходы из бюджета области на оплату субсидий. В 2021 году на эти цели регион потратил 462 миллиона рублей. По примерным подсчётам авторов, в случае снижения максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из бюджета придётся дополнительно выделить около 400 млн рубелей.

Ранее коммунисты вносили в думу проект обращения к врио губернатора о заморозке роста тарифов в 2022 году, однако другие депутаты раскритиковали инициативу, заявив что в этом случае коммунальщики просто не смогут работать.

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