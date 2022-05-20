В Ярославской области предлагают ограничить расходы на ЖКХ 10% дохода семьи
Ярославль, 20 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Ярославской областной думе готовится внести проект закона о том, что сумма коммунальных платежей не может быть больше 10% дохода семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции Эльхан Мардалиев.
Сейчас региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%. Если этот предел превышен, жители имеют право на субсидию.
Мардалиев полагает, что отдавать пятую часть доходов на квартплату для многих жителей очень тяжело.
В случае, если закон будет принят, потребуются дополнительные расходы из бюджета области на оплату субсидий. В 2021 году на эти цели регион потратил 462 миллиона рублей. По примерным подсчётам авторов, в случае снижения максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из бюджета придётся дополнительно выделить около 400 млн рубелей.
Ранее коммунисты вносили в думу проект обращения к врио губернатора о заморозке роста тарифов в 2022 году, однако другие депутаты раскритиковали инициативу, заявив что в этом случае коммунальщики просто не смогут работать.