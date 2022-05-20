Улан-Удэ, 20 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Десять заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 437. Жертвами COVID-19 в республике стали 3023 человека.

Излечились от коронавируса к настоящему времени 133 061 пациент, в том числе шесть за последние сутки.