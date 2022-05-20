Москва, 20 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Во второй половине торгов четверга, 19 мая, нефть сменила вектор движения и перешла к росту, встретив поддержку на подходе к отметке 105 долларов за баррель. В итоге Brent неплохо отскочила и завершила день над уровнем 111 долларов. 20 мая цены пытаются определиться с дальнейшим направлением, консолидируясь с восходящим уклоном в пределах тесного диапазона и тестируя отметку 112 долларов. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Помимо снятия ковидных ограничений в Китае, поддержку рынку оказывает стабильное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США, где также отмечается повышенный спрос на бензин, который продолжит расти в летний период, сообщил эксперт.

Тем временем, по его словам, неспособность стран ЕС согласовать эмбарго на импорт российской нефти из-за сопротивления Венгрии не оказывает сильного влияния на динамику цен — трейдеры понимают, что в конечном итоге страны по отдельности откажутся от закупок энергоносителей из РФ.

Тот факт, что на падениях Brent оперативно подхватывают покупатели, говорит об устойчивости восходящего тренда. При этом картина на недельных графиках указывает на сохранение повышенной волатильности, которая сейчас наблюдается в том числе на мировых фондовых площадках, отметил он.

По его мнению, в краткосрочной перспективе Brent способна удержаться на плаву и даже предпринять новые попытки подъема в условиях общего улучшения настроя инвесторов — глобальные акции восстанавливаются после масштабных потерь, понесенных за последние дни. Пробой уровня 112 долларов расчистит путь к зоне 115-116 долларов, которая ограничила рост ранее на этой неделе, отметил эксперт.