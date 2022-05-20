Пекин, 20 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Власти Китая выступают с решительным протестом против запрета Оттавы на использование в Канаде продукции китайских компаний Huawei и ZTE, а также они намерены принят все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий. Об этом 20 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Aawsat.com МИД КНР

Как отметил официальный представитель китайского МИД, действия властей Канады полностью нарушают принципы рыночной экономики и правила свободной торговли, а также наносят существенный ущерб правам и законным интересам компаниям из Китая.

«Китай решительно выступает против этого, проведет всестороннюю и серьезную оценку, а также примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — сказал он.

Также Ван Вэньбинь утончил, что, по мнению Пекина, Оттава ввела такой запрет против компаний из КНР без каких-либо веских доказательств и под надуманным предлогом риска для национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Китай намеревается пополнить свои стратегические запасы нефти поставками из России.