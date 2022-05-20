В МИД КНР выразили протест из-за запрета продукции Huawei и ZTE в Канаде
Пекин, 20 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Власти Китая выступают с решительным протестом против запрета Оттавы на использование в Канаде продукции китайских компаний Huawei и ZTE, а также они намерены принят все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий. Об этом 20 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как отметил официальный представитель китайского МИД, действия властей Канады полностью нарушают принципы рыночной экономики и правила свободной торговли, а также наносят существенный ущерб правам и законным интересам компаниям из Китая.
«Китай решительно выступает против этого, проведет всестороннюю и серьезную оценку, а также примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — сказал он.
Также Ван Вэньбинь утончил, что, по мнению Пекина, Оттава ввела такой запрет против компаний из КНР без каких-либо веских доказательств и под надуманным предлогом риска для национальной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Китай намеревается пополнить свои стратегические запасы нефти поставками из России.