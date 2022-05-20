Москва, 20 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В РФ есть ресурсы для проведения импортозамещения в промышленности, но из-за проблем с рядом зарубежных контрагентов, есть риски отката к технологиям предыдущего поколения. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 мая заявил Заместитель декана по научной работе, экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Курдин, в рамках работы круглого стола «Устойчивые регионы России в новой экономической реальности».

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Безусловно, в современной ситуации мы смотрим на происходящее с тревогой. Мы видим, что по сравнению с предкризисным уровнем сейчас падение промышленного производства глубже. Если в 2020 году страдала сфера слуг, то сейчас разрушается ряд логистических цепочек в промышленности. Есть разные предположения об экономическом росте. В основном говорят о минус 8% ВВП в этом году. Но в любом случае это будет спад, который сопоставим с кризисом 2009 года, — сказал Курдин. — Кто страдает в первую очередь? Понятное дело транспортная промышленность страдает в первую очередь. Страдают те сферы, где ограничиваются поставки компонентов. Где-то возникает проблема с рынками сбыта. И это конечно становится серьезной проблемой».

По его словам, потери несут те регионы России, где был сильно развит автопром.

«Так или иначе, мы видим серьезные потери по ряду регионов. Важной представляется история с импортозамещением. Ресурсы для него есть, но будут возникать с современными технологиями. Сейчас из-за проблем с рядом зарубежных контрагентов есть риски отката к технологиям предыдущего поколения», — сказал Курдин.