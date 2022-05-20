Чебоксары, 20 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Чебоксарах 21 и 22 мая состоятся чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе. Ожидается участие около 180 сильнейших ходоков страны, сообщает минспорт Чувашии.

cap.ru Московская набережная в Чебоксарах

В течение двух дней в Чебоксарах будут проходить несколько стартов: состоятся межрегиональные соревнования «Юный скороход», чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе.

Старты национальных чемпионата и первенства пройдут на двух площадках. 21 мая соревнования на дистанциях 35 и 20 км состоятся на трассе Московской набережной. 22 мая местом проведения национальных состязаний станет стадион «Олимпийский», где состоятся заходы на дистанциях 3, 5 и 10 км.

По предварительным данным, в соревнованиях примут участие около 180 спортсменов из 16 регионов. В состав сборной команды Чувашии вошли 37 спортсменов, которые выступят во всех видах программы.

Как сообщало ИА REGNUM, что в 2021 году трасса на Московской набережной в Чебоксарах получила официальный сертификат о подтверждении условиям проведения соревнований. Протяжённость участка составляет 1 км, зона старта (финиша) установлена в районе центрального пляжа.