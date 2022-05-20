Уфа, 20 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Первый памятник инспектору по делам несовершеннолетних открыт в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба МВД по региону.

Elizabeth McClay Гвоздики герою

Сообщается, что бюст-памятник инспектору отдела внутренних дел Кушнаренковского района Рифу Ахмадинурову, который спас детей от гибели под колесами грузовика, торжественно открыли в Кушнаренковском районе Башкирии.

Отмечается, что 5 августа 1972 года по тротуару улицы Рабочей в селе Кушнаренково на большой скорости двигался грузовик.

«В это время Риф Мансурович заметил опасность — грузовик угрожал детям. Милиционер бросился наперерез машине, вскочил на подножку кабины и вынудил пьяного шофера свернуть вправо, предотвратив наезд на игравших неподалеку детей. В этот момент водитель очнулся и резко открыл дверь, скинув младшего лейтенанта милиции под колеса тяжелой машины», — сообщает пресс-служба.

Риф Ахмадинуров родился 26 октября 1948 года в селе Кушнаренково Башкирской АССР. В 1966 году стал выпускником Кушнаренковской средней школы, поступил учиться на второй ускоренный курс Кушнаренковского сельскохозяйственного техникума. После службы в армии в конце 1969 года начал работу в органах внутренних дел в должности инспектора детской комнаты милиции.

«Коллеги помнят его открытым, жизнерадостным и добрым человеком», ­ — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Ахмадинуров Риф Мансурович пожизненно занесен в списки личного состава отдела внутренних дел Кушнаренковского района. В октябре 1972 года посмертно награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». В его честь в районном центре была названа улица, в здании школы №1 была открыта памятная мемориальная доска.

Сообщается, что бюст младшему лейтенанту милиции Рифу Ахмадинурову стал первым в Башкирии памятником инспектору по делам несовершеннолетних.