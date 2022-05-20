Лондон, 20 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Великобритании возросло количество миллиардеров — в то самое время, когда большинство населения борется с ростом цен и увеличением расходов, сообщает 20 мая телеканал Sky News.

Плакат. Богач и бедняк (фрагмент). 1902 год

Как следует из нового списка богатых людей Sunday Times Rich List 2022, публикуемого газетой Sunday Times, в Великобритании на данный момент рекордное количество миллиардеров — 177. Это на шесть больше, чем в 2021 году, а их совокупное состояние достигло 653 млрд фунтов стерлингов, что на 55 млрд (9,4%) больше, чем общее состояние миллиардеров из прошлогоднего списка богачей.

Самыми богатыми в Великобритании оказались живущие в Лондоне братья Шри и Гопи Хиндуджа с состоянием в £28 млрд. По сравнению с 2021 годом их состояние выросло на £11 млрд. Это максимальная сумма, зафиксированная за 34 года публикации «Списка богачей».

В целом состояние 250 богатейших людей Великобритании в 2022 году составляет £710,723 млрд, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Они богатеют на фоне того, как семьи обычных британцев всё с большим трудом справляются с инфляцией, которая в апреле 2022 года достигла 40-летнего максимума в 9%.

Также любопытно отметить, что впервые в список попали министр финансов Риши Сунак и его жена Акшата Мурти: их совместное состояние в размере £730 млн позволило им занять 222-е место. В последние месяцы финансы этой супружеской четы стали объектом пристального внимания.

В списке оказались и несколько российских миллиардеров: Алишер Усманов с состоянием £10 млрд и Михаил Фридман — £8,22 млрд. Также примечательно отсутствие в верхних строках Романа Абрамовича, который опустился с восьмого на 28-е место после введения санкций, вынужденной продажи «Челси» и резкого падения акций Evraz, в результате чего его состояние сократилось с £12,2 млрд до £6 млрд.