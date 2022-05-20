Москва, 20 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы России, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение ЛНР. Об этом 20 мая заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.