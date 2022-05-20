Пермь, , 12:21 — REGNUM Из Пермского края в апреле–мае 2022 года апрель–май текущего года за границу вывезли 36 домашних животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

Кошка Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Животные вывезены в 17 стран мира, в частности, в Турцию, Израиль, США, Германию, Таиланд, Францию и другие. Причиной вывоза за границу стало участие собак и кошек в международных выставках, а также переезд владельцев животных на новое место жительства.

Из региона почти за два месяца вывезли 16 собак и 20 кошек. В надзорном ведомстве подчеркнули, что для вывоза домашнего питомца за границу необходимо оформить ветеринарный сертификат, номера чипа или клейма животного.