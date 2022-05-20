Париж, 20 мая 2022, 12:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что «европейское политическое сообщество», предложенное им в начале мая, представляет собой «дополнение», а не «альтернативу» процессу вступления в ЕС, сообщает Le Figaro.
Глава французского государства напомнил, что этот новый формат направлен на «создание новых рамок для структурирования сотрудничества, объединяя демократические европейские народы».
«Это сообщество является не альтернативой процессу присоединения, а дополнением, которое позволяет более прочно структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими странами, которые того пожелают», — заявил президент Индонезии.
Напомним, Эммануэль Макрон представил проект по созданию европейского политического сообщества 9 мая перед Европарламентом в Страсбурге. Глава Франции пояснил, что Украине потребуются «десятилетия», чтобы вступить в ЕС, и предположил, Киеву стать частью «европейского политического сообщества», в которое могла бы также входить Великобритания, покинувшая ЕС в 2020 году, и Молдавия.
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