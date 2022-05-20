Париж, , 12:20 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что «европейское политическое сообщество», предложенное им в начале мая, представляет собой «дополнение», а не «альтернативу» процессу вступления в ЕС, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Официальный сайт президента Франции

Глава французского государства напомнил, что этот новый формат направлен на «создание новых рамок для структурирования сотрудничества, объединяя демократические европейские народы».

«Это сообщество является не альтернативой процессу присоединения, а дополнением, которое позволяет более прочно структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими странами, которые того пожелают», — заявил президент Индонезии.

Напомним, Эммануэль Макрон представил проект по созданию европейского политического сообщества 9 мая перед Европарламентом в Страсбурге. Глава Франции пояснил, что Украине потребуются «десятилетия», чтобы вступить в ЕС, и предположил, Киеву стать частью «европейского политического сообщества», в которое могла бы также входить Великобритания, покинувшая ЕС в 2020 году, и Молдавия.

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