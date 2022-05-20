Ярославль, 20 мая, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Из Ярославской области 20 мая отправили десятую партию гуманитарной помощи жителям ЛДНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Фура с гуманитарной помощью

В этот раз жители региона собрали семь тонн продуктов и предметов первой необходимости. Груз, как и ранее, доставят на аэродром Чкаловский, откуда он будет направлен на самолёте на Донбасс.

Всего же из области за время проведения специальной военной операции уже было направлено около 200 тонн гуманитарного груза.