Иваново, 20 мая 2022, 12:20 — REGNUM Житель Ивановской области подозревается в причастности к ложному сообщению о якобы готовящемся теракте в одном из учебных заведений региона, об этом сообщили 20 мая в УФСБ по Ивановской области.
В отношении подозреваемого 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
В УФСБ напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.