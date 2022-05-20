Иваново, 20 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Житель Ивановской области подозревается в причастности к ложному сообщению о якобы готовящемся теракте в одном из учебных заведений региона, об этом сообщили 20 мая в УФСБ по Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

В отношении подозреваемого 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

«Подобные действия злоумышленников направлены на дестабилизацию обстановки в Ивановской области. Наряду с этим, имеют место случаи распространения анонимных сообщений конкретными жителями Ивановской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В УФСБ напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.