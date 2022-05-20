Дербентский район, Дагестан, , 12:20 — REGNUM В Дагестане четыре человека отравились угарным газом. Среди них трое детей и взрослый. Инцидент произошел в частном доме в поселке Мамедкала Дербентского района, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, взрослый погиб, а несовершеннолетние доставлены в центральную районную больницу города Дербента. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что на сайтах правоохранительных органов и экстренных служб, в том числе МВД и МЧС, информации об инциденте в поселке Мамедкала пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Дагестане отравилась угарным газом семья из троих человек. В больницу попали женщина и двое её сыновей.

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