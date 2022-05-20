Москва, 20 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Законопроект о признании национальных водительских прав граждан Украины внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» во главе с Сарданой Авксентьевой, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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На сегодняшний день, когда идет специальная военная операция, Россия принимает десятки тысяч людей из Украины, Луганской народной республики и Донецкой народной республики, оставшихся без крова и без средств к существованию. Многие из них готовы работать, в том числе в отдаленных регионах РФ. Однако препятствием становится отсутствие российских прав, отмечают авторы.

Разработанные поправки к части 13 статьи 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения» позволят установить допуск граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Сейчас Россия признает водительские права, выданные в Киргизии и Белоруссии.