Рабат, 20 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. «Социальный фронт» Марокко, объединяющий политических деятелей, лидеров профсоюзных и правозащитных организаций и профессиональных ассоциаций, призвал жителей страны к участию в акциях протеста. Об этом 20 мая сообщает информационное агентство APS.

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По данным журналистов, митинг, запланированный на 29 мая, будет направлен «против высоких цен, угнетения и нормализации». Оппозиция требует от правительства снижения цен на топливо, национализации нефтеперерабатывающего сектора экономики, а также — прекращения переговоров о нормализации отношений с Израилем.

«Мы намереваемся осудить нормализацию отношений с преступным сионистским образованием, с которым правящий режим стремится заключить военный союз», — цитирует APS заявление «Социального фронта».