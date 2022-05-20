Москва, 20 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В России создали штаб, в рамках которого будет организована работа по восстановлению освобождённых территорий Украины и Донбасса. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», — сказал Хуснуллин.

Отмечается, что сфера работы штаба будет касаться инфраструктуры, повреждённой от боевых действий.