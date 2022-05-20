Лондон, 20 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Британский певец Гарри Стайлс выпустил новую пластинку под названием Harry’s House. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных стримингах 20 мая.

Английский певец Гарри Стайлс(сс)Lovclyhes

Опубликованный альбом стал продолжением проекта Fine Line, номинированного на «Грэмми» в 2021 году. Новый релиз включил в себя 13 сольных композиций, 12 из которых не были представлены нигде ранее.

Напомним, что Гарри Стайлс прославился благодаря участию в шоу The X Factor в 2010 году. Продолжительное время являлся участником группы One Direction, однако сейчас ведёт сольную деятельность.