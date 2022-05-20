Бухарест, , 12:14 — REGNUM Правительство Румынии одобрило проект выделения в общей сложности 2,4 млн евро на поддержку частного пчеловодства в стране. Об этом 20 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Пчела

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут равномерно распределены среди 5495 пчеловодов через Европейский фонд развития сельских районов (EAFRD). Деньги предназначаются на закупку ульев и пчелиных семей, а также на переработку меда.

Пчеловодство в Румынии является одной из крупнейших сельскохозяйственных отраслей. Ежегодный доход от экспорта соответствующей продукции составляет до $80 млн.