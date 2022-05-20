Барнаул, , 12:12 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) предложат Правительству РФ сделать «Пушкинскую карту» доступной для детей с 6 лет. Как сообщает 20 мая телеграм-канал алтайского парламента, соответствующий проект обращения будет рассмотрен на очередной сессии 26 мая.

Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка Василий Иванов © ИА REGNUM

В Алтайском крае «Пушкинская карта» оказалась широко востребованной. По информации комитета АКЗС по спорту, культуре молодежной политике, участниками программы в регионе стали 46 организаций, и их количество продолжает расти.

«Реализация программы позволяет молодежи активнее приобщаться к культуре, расширять кругозор и лучше узнавать театральное и художественное пространство края и страны в целом», — отметила председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко («Единая Россия»).

В связи с успешной практикой использования «Пушкинской карты» подростками и молодежью, в краевом парламенте предлагают дать возможность предоставлять ее и детям более младшего возраста.

«Мы предлагаем расширить действие «Пушкинской карты» для детей и молодежи в возрасте от 6 до 22 лет. Это будет способствовать созданию условий для всестороннего развития молодого поколения, а также поддержке муниципальных и региональных учреждений культуры. В контексте повышения внимания к культурному воспитанию детей среднего и младшего школьного возраста наше предложение актуально не только для жителей Алтайского края, но и для всей России», — подчеркнула Татьяна Ильюченко.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Пушкинская карта» стартовала в прошлом году. Она направлена на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. Карта позволяет оплачивать походы в музеи, театры, кино, концертные и выставочные залы.

В проекте задействованы 16 территорий Алтайского края, в их числе: города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород, Камень-на-Оби, Заринск, Алейск, Новоалтайск, Змеиногорск, а также Алтайский, Бийский, Благовещенский, Косихинский, Кулундинский, Ключевский и Смоленский районы.

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