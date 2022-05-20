Донецк, 20 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 11:20 зафиксирован обстрел с позиций в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району Донецка было выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11:12 20 мая украинские войска обстреляли из миномёта город Донецк.