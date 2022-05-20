Чебоксары, 20 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшее время потепление не прогнозируется. Более того, в Чебоксарах может выпасть снег. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

По его словам, холодная погода в республике продержится ещё несколько дней, и похолодание «только выходит на пик». Низкая температура сохранится в предстоящие выходные, 21 — 22 мая, а также в начале следующей недели. Днём ожидается +6…+11 градусов, ночью прогнозируются слабые «минусовые» значения.

Осадки продолжат идти ещё несколько дней. По предварительным данным, до 25 мая сохраняется вероятность мокрого снега и снежной крупы. Владимир Михайлов полагает, что в Чебоксарах возможно установление временного снежного покрова, но основные снегопады ожидаются в Марий Эл и Кировской области,

По расчётам, потепление должно начаться 25 мая. Ожидается, что через неделю вернётся 15-градусное тепло, а к 28 мая температура поднимется до +20 градусов. При этом продолжат идти дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2022 года выпал снег в Канаше.