Тбилиси, 20 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Затраты жителей Грузии на лекарства с января в среднем снизились втрое. Об этом заявил журналистам замминистра здравоохранения Илья Гудушаури.

Лекарства

«В среднем, когда потребитель платил 200 лари (около $65) в месяц за фармацевтический продукт по старым ценам, по сегодняшним данным, покупка того же лекарства обходится ему примерно в 60 лари», — сказал Гудушаури.

Он заявил, что это стало возможным благодаря «реформе», в ходе которой на фармацевтический рынок Грузии хлынули дешёвые турецкие лекарства. По данным минздрава, жители республики потратили на медикаменты за последние месяцы меньше на $43 млн лари (около $15 млн).

Напомним, Грузия открыла фармацевтический рынок для турецких лекарств в январе. По данным грузинского минздрава в республике теперь есть порядка 400 наименований лекарств турецкого производства. Ранее Гудушаури заявил, что такая конкуренция должна будет подстегнуть фармпромышленность в Грузии.