Лима, , 12:10 — REGNUM Правительство Перу ввело режим трёхмесячной чрезвычайной ситуации в секторе текстиля и одежды. Соответствующий указ опубликован в газете El Peruano.

Текстиль (сс) annca

Отмечается, что данная мера введена для того, чтобы оживить и экономически помочь сектору, который переживает кризис.

В указе отмечается, что целью данного шага является осуществление исключительных, немедленных и экономических мер по восстановлению экономики для смягчения последствий, вызванных пандемией коронавируса и ростом цен на сырье, усугубленным международными конфликтами, которые оказывают влияние на сектор.