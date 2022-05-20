Лима, 20 мая, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Правительство Перу ввело режим трёхмесячной чрезвычайной ситуации в секторе текстиля и одежды. Соответствующий указ опубликован в газете El Peruano.

(сс) annca Текстиль

Отмечается, что данная мера введена для того, чтобы оживить и экономически помочь сектору, который переживает кризис.

В указе отмечается, что целью данного шага является осуществление исключительных, немедленных и экономических мер по восстановлению экономики для смягчения последствий, вызванных пандемией коронавируса и ростом цен на сырье, усугубленным международными конфликтами, которые оказывают влияние на сектор.