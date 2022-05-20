Пекин, , 12:10 — REGNUM Сообщения о том, что Китай намеревается пополнить свои стратегические запасы нефти поставками из России, не подтвердил и не опроверг 20 мая на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэнбинь Министерство иностранных дел КНР

«Я не владею указанной вами информацией. Принципиально могу сказать, что Китай и Россия всегда вели торгово-экономическое сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды», — сказал он.

При этом официальный представитель китайского МИД отметил, что односторонние санкции не способствуют решению проблем, а наносят вред имеющейся в мире торговой системе и ее принципам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, глава министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что катарское инвестиционное управление (Qatar Investment Authority, QIA, суверенный фонд Катара) не намерено выходить из проектов в России, однако также не планирует начинать новые проекты.