Пермь, , 12:09 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число беженцев из Донбасса. За сутки в регион прибыли ещё семь человек. Об этом сообщают СМИ.

Поезд chrisjmit

На сегодняшний день в Прикамье находится 401 беженец из Луганской и Донецкой Народных Республик. Среди вынужденных найти приют в Пермском крае 95 детей.

Стоит отметить, ранее анонсировалось, что регион готов принять около 500 беженцев. Организованного прибытия жителей ДНР и ЛНР не было. Все беженцы прибывают в Прикамье самостоятельно.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермским чиновникам рекомендовали отказаться от отпусков